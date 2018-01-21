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Архив - Луганская область

Над ОРЛО подняли огромный флаг Украины

21.01.2018 13:40
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Над ОРЛО подняли огромный флаг Украины

Сегодня, 21 января, украинские патриоты из Станицы Луганской отправили "небесной почтой" огромный украинский флаг на неподконтрольную территорию.

В соцсетях отмечается, что в акции приняли участие дети и военные. Они надули воздушные шары, к которым прикрепили большой украинский флаг. Подобную операцию проворачивали уже в районе Авдеевки. Флаг, летевший над ОРДО, наделал тогда немало шума. Теперь пришел черед волноваться оккупантам Луганщины.

Акция была приурочена к отмечаемому завтра Дню Соборности Украины.



Теги: Украина, Донбасс, флаг, патриоты, оккупанты, ОРЛО
 
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