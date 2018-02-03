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Возрождение Новоалександровки: как оживает село, выведенное из "серой зоны"
Команда Гуманитарная миссия "Пролиска" в координации с Северодонецким офисом Агентства ООН по делам беженцев, совместно с сотрудниками United Nations OCHA Ukraine доставили вчера гуманитарную помощь для жителей села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.
Как сообщает руководитель ГМ "Пролиска" Евгений Каплин, несколько дней назад Вооруженные Силы Украины вошли в населенный пункт, который более трех лет конфликта располагался в "серой зоне" между контролируемой украинскими военными Попасной и контролируемым боевиками "ЛНР" Первомайском.
В рамках гуманитарной миссии в населенный пункт для мирных жителей были доставлены теплые одеяла, постельное белье, брезент для накрытия крыш и пленка для окон, предоставленные UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні, наборы гигиены, подгузники для взрослых, предоставленные UNICEF Ukraine, а также теплая одежда, предоставленная БФ "Каритас Краматорск".
"В Новоалександровке на сегодняшний день проживают 15 мирных жителей, в основной массе - люди пожилого возраста, в том числе две маломобильные женщины, которые вынуждены переживать вторую в своей жизни войну, - сообщил Каплин. - Село не газифицировано. Электроэнергия, регулярный транспорт и торговые точки отсутствуют с начала конфликта. Фельдшерский пункт поврежден и не работает. "Скорая помощь" не выезжает на вызов в населенный пункт последние несколько лет. Люди выживают благодаря гуманитарной помощи от международных организаций и сельскому хозяйству".
По словам руководителя ГМ "Пролиска", последние несколько месяцев жителей поселка не пропускают на подконтрольную правительству Украины территорию, где расположены магазины и людям может быть оказана медицинская помощь. Проблему с пропуском людей в райцентр - Попасную - пообещали решить заместитель главы Луганской областной администрации Юрий Клименко и глава Попаснянской районной администрации Сергей Шакун, которые также побывали вчера в селе.
Ввиду того, что Новоалександровка внесена в перечень 1 Распоряжения КМУ №1085 (населенные пункты на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия), жители, проживающие в селе, которые не получили справку ВПЛ, не получают украинские пенсии уже несколько лет.
Глава Попаснянской районной военно-гражданской администрации Сергей Шакун отмечает: "Самая большая проблема в том, что в Луганской области на сегодняшний день только один неполноценный пункт пропуска. Это Станица Луганская. Из-за того, что в период активизации боевых действий был прекращен свободный проход людей из Новоалександровки, некоторые люди не получали пенсии. Мы привезли им документы на получение пенсий, которые они заполнят… Тогда, соответственно, возобновим выплату пенсий".
По его словам, в настоящий момент из Новоалександровки нет свободного выхода. Но проход людей планируют организовать уже в ближайшее время. Обещают, по мере возможность, решать и коммунальные проблемы.
Теги: Донбасс, помощь, Луганская область, серая зона, Новоалександровка
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