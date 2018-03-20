Без отопления! В Луганске многоэтажки превратились в ледники

20.03.2018 13:12

В неподконтрольном Луганске – масштабная авария в сфере ЖКХ, без отопления остались более 1 тыс. квартир. Об этом сообщают Донецкие новости с ссылкой на пресс-службу «МЧС ЛНР».

Сообщается, что из-за порыва в тепловой камере отключены 34 дома, 1020 квартир по улицам: Херсонская, Годуванцева, Лянгузова, 26-й квартал, 31-й квартал. Кроме того, на пересечении улиц Кольцевой и Буденного произошел порыв на водоводе диаметром 300 мм, в результате чего отключено 150 домов частного сектора.

В пресс-службе утверждают, что ведутся ремонтно-восстановительные работы.

В соцсетях местные жители пишут, что порывы есть в и других районах:

Татьяна: «Бум знать. А то уже возник вопрос у знакомых»;

Владимир: «И на Заречном тоже река».