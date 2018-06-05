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"ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице
Террористы тут же обнаружили "диверсанта", который спал неподалеку от "места преступления". Мужчина был пьян и использовал "символ" боевиков как простыню, на которой отдыхал прямо возле гаражей. Скрин сообщения в Twitter показал украинский блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Так, в оккупированном боевиками Перевальске был сорван "флаг" террористов "ЛНР", висевший на здании сепаратистского "БТИ".
"Произошло преступление против "республики". Снова покусились на самое святое - на символ "ЛНР"", - говорится в сообщении. Для поимки злодея была задействована целая группа, "диверсанта" искали с помощью кинолога.
Пьяного мужчину, спокойно спавшего прямо на "флаге" боевиков, нашли неподалеку от "БТИ" - в комплексе гаражного кооператива. "Ну вот, не дали выспаться человеку, злыдни", - прокомментировал блогер смешной кадр.
Теги: Донбасс, флаг, оккупация, диверсант, ЛНР, боевики, террористы
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