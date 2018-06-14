Пять водоемов Луганской области названы опасными для купания

14.06.2018 08:16

Водоёмы в четырех населенных пунктах Луганщины объявлены опасными для купания.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, опубликовавший интерактивную карту нежелательных для купания водоемов.

В список опасных объектов попали река Деркул в районе поселка Беловодск, река Красная в Кременной, озере Кривенькое в Сиротино, озера Чистое и Парковое в Северодонецке.

В сообщении сказано, что вода в названных реках и озерах не соответствует стандартам на микробное загрязнение.

Источник Трибун.