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Архив - Луганская область

Пять водоемов Луганской области названы опасными для купания

14.06.2018 08:16
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Пять водоемов Луганской области названы опасными для купания

Водоёмы в четырех населенных пунктах Луганщины объявлены опасными для купания.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья, опубликовавший интерактивную карту нежелательных для купания водоемов.
В список опасных объектов попали река Деркул в районе поселка Беловодск, река Красная в Кременной, озере Кривенькое в Сиротино, озера Чистое и Парковое в Северодонецке.
В сообщении сказано, что вода в названных реках и озерах не соответствует стандартам на микробное загрязнение.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, запрет, Луганская область, купание, водоем
 
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