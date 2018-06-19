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Новое доказательство агрессии: под Краснодоном на видео попала колонна российских "Дозоров"
На одной из трасс оккупированного Донбасса засекли колонну военной техники, которая есть на вооружении только у войск РФ. Речь о так называемых "Дозорах". О новом доказательстве военного вторжения РФ сообщили в Facebook волонтеры проекта Conflict Intelligence Team, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что видео с российскими бронеавтомобилями "КамАЗ-43269", известными как "Выстрел" и "Дозор", были сняты на Луганщине еще зимой 2015 года. Только на днях его слили в видеохостинг YouTube. Эксперты, проанализировав кадры, выяснили, что снято оно на трассе Молодогвардейск - Сорокино (бывший Краснодон).
"Трассу отличают троллейбусные провода", - отметили в Conflict Intelligence Team. Они также выразили уверенность, что на видео зафиксирована секретная российская ЧВК "Вагнер". Ее Кремль и оснастил "Дозорами".
Стоит отметить, что российские "Дозоры" были разработаны совсем недавно - в 1997 году. Он многофункционален, в частности, может использоваться в качестве мобильного противотанкового или зенитного комплекса. На экспорт "Дозоры" РФ начала поставлять только в 2005 году. За это время их закупили только Казахстан и Азербайджан. Партию броневиков выкупило и Минобороны РФ
Теги: Россия, Донбасс, Краснодон, агрессия
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