"ЛНР" по скайпу открыла свое "представительство" в Италии

30.06.2018 07:15

Так называемое "представительство" созданной РФ на оккупированной части Луганщины квазиреспублики "ЛНР" якобы появилось в итальянском городе Мессина.



"Церемония открытия представительства" состоялась в режиме скайп-конференции между Италией и "ЛНР", сообщают сайты оккупантов.



Отмечается, что возглавил "представительство ЛНР" президент общественной организации "Комитет Мессина для Донбасса", профессор Мессинского университета Даниэль Макрис. Принял участие в "мероприятии" и Почетный Консул РФ в Мессине Джованни Ричевуто.



Отметим, что подобные "представительства" донбасские квазиобразования периодически открывают в тех или иных странах. Потом их либо закрывают центральные власти, либо вовсе оказывается, что всё это – такой же фейк, как и "ДНР" с "ЛНР".