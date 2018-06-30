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Архив - Луганская область

"ЛНР" по скайпу открыла свое "представительство" в Италии

30.06.2018 07:15
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"ЛНР" по скайпу открыла свое "представительство" в Италии

Так называемое "представительство" созданной РФ на оккупированной части Луганщины квазиреспублики "ЛНР" якобы появилось в итальянском городе Мессина.

"Церемония открытия представительства" состоялась в режиме скайп-конференции между Италией и "ЛНР", сообщают сайты оккупантов.

Отмечается, что возглавил "представительство ЛНР" президент общественной организации "Комитет Мессина для Донбасса", профессор Мессинского университета Даниэль Макрис. Принял участие в "мероприятии" и Почетный Консул РФ в Мессине Джованни Ричевуто.

Отметим, что подобные "представительства" донбасские квазиобразования периодически открывают в тех или иных странах. Потом их либо закрывают центральные власти, либо вовсе оказывается, что всё это – такой же фейк, как и "ДНР" с "ЛНР".



Теги: Донбасс, Италия, ЛНР, оккупанты
 
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