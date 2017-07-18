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WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада
После встречи с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter: "Санкции во время моей встречи с российским президентом не обсуждались. Ничего не будет, пока украинская и сирийская проблема не решатся!".
Через два часа после встречи президентов России и США Госсекретарь Рекс Тиллерсон подтвердил эту жесткую линию в отношении санкций, назначив главным представителем Америки в отношении Украины "ястреба" Курта Волкера.
"Трамп и Путин добились ограниченного прогресса по Сирии, но Москва начала более интенсивно пытаться дестабилизировать Украину. Путин не хочет разворачивать более крупные вооруженные формирования, но боевые действия в Донбассе отбирают жизни 5-6 человек в неделю", - пишет в статье для лояльной к Республиканской партии газеты Wall Street Journal эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий, передает ЗН.
Он напоминает, что в последнее время Кремль усилил свою агрессию, добавив атаки на гражданские цели, а также заказные убийства на украинской территории, кибератаки, которые вредят экономике, и запустил процесс политической интеграции оккупированных регионов с Россией.
Российский президент подписал указ о признании российскими государственными и частными учреждениями так называемых "документов" террористических "ДНР" и "ЛНР". Экономика самопровозглашенных "республик" перешла на расчет в рублях. Кроме того, подконтрольные Москве боевики захватили 40 украинских крупных предприятий в Донбассе. А в оккупированном российской армией Крыме появился так называемый интеграционный комитет "Россия-Донбасс".
"Все это не означает, что Кремль решил бесповоротно на постоянной основе отделить "ДНР" и "ЛНР" от Украины. Но Путин очень хочет сделать так, чтобы не зависимо от статуса регионов всем все равно распоряжалась Москва, а не Киев. И все же радикальные шаги Москвы включительно с теми, которые носят террористический характер, дают понять, что Путин хочет разрушить Минский процесс, который начался в 2015 году. И при этом обвинить Украину в отсутствии движения в направлении мира", - говорится в статье.
По мнению Каратницького, США и Европа должны более решительно реагировать на новую интенсификацию российской гибридной войны. Назначения Волкера может означать, что США перейдут к прагматичной жесткой политики в отношении России. Это хороший знак, который может означать, что "химия" личных контактов Трампа и Путина не возьмут верх над физикой силовой политики и дипломатии.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, Европа, Дональд Трамп, доктрина, ДНР, ЛНР
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