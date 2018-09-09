Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко

09.09.2018 19:58

Российский журналист Семен Новопрудский полагает, что ликвидация главаря "ДНР" Александра Захарченко стала финальным шагом Кремля в плане начать со странами Запада "торги" за деоккупацию территорий Украины.

Публичная реакция первых лиц России на убийство “главы ДНР” Александра Захарченко показала, насколько это на руку Москве, пишет "НВ". Устранен последний подписант вторых Минских соглашений со стороны так называемых народных республик. Первый — бывший “глава ЛНР” Игорь Плотницкий — был отстранен от власти не без участия России и бежал в Москву. Россия откровенно готовит почву для торга с Западом о разделе Украины (или даже для горячей войны, если почувствует, что Штаты и ЕС не готовы на ужесточение санкций, и наоборот, если санкции резко ужесточат и понадобится отвлекать россиян от их последствий). В любом случае Москва все более откровенно прощупывает возможности отказа от Минских соглашений. Едва ли не главной сенсацией провалившегося саммита Путин—Трамп 16 июля в Хельсинки стала утечка о том, что российский президент предложил американскому провести некий “референдум по Донбассу”. Уже одно это должно было насторожить и Запад, и Украину. Во-первых, никакие “референдумы по Донбассу” Минскими соглашениями и близко не пре­дусмотрены. Во-вторых, США не являются гарантом соблюдения Минских соглашений и не участвуют в нормандском формате. То есть Путин прямо предложил Трампу разделить Украину или как минимум не препятствовать такому разделу. Спустя полтора месяца в Донецке взрывают Захарченко. Путин реагирует моментально и куда жестче, чем на любое громкое политическое убийство в самой России, включая расстрел Бориса Немцова практически у стен Кремля. “Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока Украины”,— говорит российский президент. Следственный комитет РФ тут же заводит уголовное дело по факту этого убийства. Хотя, по официальной версии российских властей, Россия — не участник войны в Украине, а Захарченко — не гражданин РФ. То есть никаких юридических оснований для возбуждения такого дела нет. Но гораздо более важную и показательную публичную реакцию Москвы на гибель Захарченко озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров (разумеется, всегда транслирующий точку зрения Путина): “Это помешает минским договоренностям по Донбассу”. Лавров также заявил, что в “нынешней ситуации” проводить встречи в нормандском формате невозможно. А почему, собственно? Круг замыкается: полтора месяца назад Москва пыталась “впарить” США вариант раздела Украины в обход Минских соглашений. А сейчас оказалась единственной заинтересованной стороной конфликта, которая назвала убийство Захарченко помехой Минским соглашениям. Хотя сама Москва постоянно продвигает “ДНР” в качестве некоего существующего субъекта “гражданской войны”, которая, по путинской версии, идет в Украине. Но если “ДНР” — субъект конфликта, как может гибель руководителя этого образования мешать Минским соглашениям? Только в том случае, если сама Москва считает, что Захарченко ставил свою подпись под документом как частное лицо. Относительная заморозка украинского конфликта все меньше устраивает Москву. Война в Сирии, на которую Кремль пытался “разменять” Украину, заканчивается. Заставить США и ЕС отменить санкции Москве не удалось, более того — санкционная удавка медленно, но верно сжимается. Признание независимости “народных республик” — это новые санкции и, главное, необходимость содержать еще более дорогостоящие, чем Крым, территории, которые никто не признает российскими и не станет вкладывать в них деньги. Россия давно уже ждет либо раскола ЕС, либо развала Украины. Но экономическое положение РФ, особенно в свете объявленного повышения пенсионного возраста, против которого выступают 90% населения, таково, что “развала врага” можно и не дождаться. Деньги на военно-политические игрища в “русский мир” на Донбассе у Моск­вы могут иссякнуть. Значит, лучше пытаться “победить” до этого момента. В такой ситуации Москве выгодно идти на обострение. Возвращение Украины в пропагандистскую повестку внутренней политики — способ отвлечь россиян от усугубления внутренних проблем, в том числе от повышения пенсионного возраста. На войне о пенсиях не думают. Учитывая внутренние проблемы ЕС и Трампа, а также предстоящие президентские выборы в Украине, Россия может попытаться перевести войну в горячую стадию, обвиняя в этом Киев. Понятно, что Захарченко был абсолютной марионеткой Москвы, но его хотя бы провели через “выборы”. Сейчас обеими “народными республиками” рулят прямо назначенные Кремлем временные наместники. И среди них не осталось никого, кто подписывал Минские соглашения.

Источник: dialog.ua