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Архив - Луганская область

На Луганщине ранен украинский воин

30.06.2018 09:55
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На Луганщине ранен украинский воин

За прошедшие сутки, 29 июня, российско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения на Луганщине. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

В частности, в направлении Новотошковского и Новозвановки Попаснянского района применялись танки, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По укреплениям наших защитников вблизи Крымского Новоайдарского района открывался огонь из 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки получил ранения наш военнослужащий", - сообщил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской админинистрации Юрий Гарбуз.

Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции ОС. В результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения.

Согласно данным на утро, боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы.



Теги: Донбасс, ранение, Луганская область, обстрелы, оккупанты
 
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