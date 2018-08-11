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После визита главаря боевиков на завод в Луганске был жестоко избит замдиректора
11.08.2018 09:19
После визита одного из главарей боевиков «ЛНР» по кличке «Корнет» на местный кондитерский завод был жестоко избит заместитель директора этого предприятия. Об этом сообщает пользователь Necro Mancer в Twitter.
По его данным, инцидент произошел два дня назад. «После визита #Корнет'а на кондитерский завод Мак-Дак, адрес #Луганск. ул. Звейнека 145 В. (р-н Полипака, Таксопарк). В тот же вечер, был избит заместитель директора. Директор исчез в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
В социальных сетях сообщается, что избиение может быть связано со скандалом вокруг местной «ЦИК». Ее представители недавно пожаловались властям России на угрозы со стороны главарей боевиков.
Источник : https://donpress
Теги: Донбасс, визит, завод, боевик
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