На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП

20.12.2018 10:58

На неподконтрольной части Луганщинц в поселке Михайловка на трассе М-04 водитель легкового автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ 3302.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отмечают:

«34-летний водитель ВАЗа погиб на месте, его 32-летний пассажир получил тяжелые травмы. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в травматологическое отделение Перевальской ЦРБ.

В данный момент состояние пациента медики оценивают, как средней степени тяжести. 70-летнему водителю ГАЗа медицинская помощь была оказана на месте»