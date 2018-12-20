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На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП
20.12.2018 10:58
На неподконтрольной части Луганщинц в поселке Михайловка на трассе М-04 водитель легкового автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ 3302.
Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» отмечают:
«34-летний водитель ВАЗа погиб на месте, его 32-летний пассажир получил тяжелые травмы. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в травматологическое отделение Перевальской ЦРБ.
В данный момент состояние пациента медики оценивают, как средней степени тяжести. 70-летнему водителю ГАЗа медицинская помощь была оказана на месте»
Теги: Донбасс, травмы, авария, МЧС, госпитализация, гибель, ДТП, ЛНР
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