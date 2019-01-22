В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение

22.01.2019 14:52

Во временно неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение в любом направлении.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 января 2019, имеющемся в открытом доступе,

«20 января на пешеходном пункте пропуска на границе в н. п. Новоборовицы (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Луганска) наблюдатели не видели ни одного пешехода, который бы пересекал границу в каком-либо направлении».