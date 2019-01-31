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На оккупированной Луганщине «паспорта ЛНР» будут выдаваться с 14 лет
Главари ОРЛО приняли решение, что «паспорта ЛНР» будут выдавать с 14 лет. Об этом сказано в «постановлении Совмина ЛНР» № 47/19 от 29.01.2019 «О внесении изменений в Положение о паспортном документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на территории ЛНР».
Отмечается, что согласно изменениям, «право на получение паспорта имеют граждане Украины, достигшие 14-летнего возраста, которые постоянно проживают на территории ЛНР на законных основаниях». Кроме того, «паспорт ЛНР» смогут получить:
— лица, достигшие 14-летнего возраста, которые не документировались паспортом гражданина Украины либо иных государств, если на момент их рождения (независимо от места рождения) хотя бы один из родителей находился в гражданстве Украины и по состоянию на 12 мая 2014 3 года был зарегистрирован или фактически проживал без регистрации по месту жительства на территории бывшей Луганской области Украины;
— лица, достигшие 14-летнего возраста, родившиеся на территории бывшей Луганской области Украины, родителями которых являются иностранные граждане или лица без гражданства, проживавшие по состоянию на 12 мая 2014 года на территории бывшей Луганской области Украины на законных основаниях, если данные лица не приобрели гражданство Украины либо иного государства;
— иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 14-тилетнего возраста, которые по состоянию на 12 мая 2014 года на законном основании проживали на территории бывшей Луганской области Украины, родители или законные представители которых имеют регистрацию по месту жительства на территории бывшей Луганской области Украины не менее 5 лет на момент обращения.
Теги: Донбасс, паспорт, прописка, ЛНР, ОРЛО
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