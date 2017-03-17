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Кремль ставит условия Киеву в обмен на отмену решения о признании документов "ЛДНР"
Россия может отменить решение о признании "документов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает пресс-служба МИД РФ, пишет 112.ua.
"Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
При этом, Лукашевич под полным выполнением минских соглашений назвал - отмену АТО на Донбассе и отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признание местных выборов и выполнение п.8 "Комплекса мер", касающегося полного восстановления социально-экономических связей.
Напомним, что в середине февраля 2017 года РФ признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР". На основании таких "документов" также разрешается въезд в Россию.
Президент Петр Порошенко заявил, что признание Россией паспортов "ЛДНР" - очередное доказательство оккупации Донбасса.
Кроме того, Украина на заседании ТКГ в Минске требовала от Кремля отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления так называемой "границы".
Фото: fishki.net/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, признание, паспорт, условия жизни, ДНР, ЛНР
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