Кремль ставит условия Киеву в обмен на отмену решения о признании документов "ЛДНР"

17.03.2017 12:52

Россия может отменить решение о признании "документов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает пресс-служба МИД РФ, пишет 112.ua.

"Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

При этом, Лукашевич под полным выполнением минских соглашений назвал - отмену АТО на Донбассе и отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признание местных выборов и выполнение п.8 "Комплекса мер", касающегося полного восстановления социально-экономических связей.

Напомним, что в середине февраля 2017 года РФ признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР". На основании таких "документов" также разрешается въезд в Россию.

Президент Петр Порошенко заявил, что признание Россией паспортов "ЛДНР" - очередное доказательство оккупации Донбасса.

Кроме того, Украина на заседании ТКГ в Минске требовала от Кремля отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления так называемой "границы".