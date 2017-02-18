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Неожиданно: Россия признала паспорта "ДНР и ЛНР"
18.02.2017 16:07
Россия признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные властями "ДНР и ЛНР". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает "Медуза".
Новость о подписании указа «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» появилась сегодня на сайте президента РФ, пишет "Четвертая власть".
Комментариев о мотивах такого шага со стороны российских властей пока нет.
Фото: https://www.gazeta.ru
Теги: Россия, Донбасс, признание, паспорт, ДНР, ЛНР
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