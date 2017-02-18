Неожиданно: Россия признала паспорта "ДНР и ЛНР"

18.02.2017 16:07

Россия признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные властями "ДНР и ЛНР". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает "Медуза".

Новость о подписании указа «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» появилась сегодня на сайте президента РФ, пишет "Четвертая власть".

Комментариев о мотивах такого шага со стороны российских властей пока нет.

