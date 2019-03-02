Боевики "ЛНР" готовят масштабные битвы с ВСУ: ОБСЕ бьет тревогу из-за десятков РСЗО "Град" около Луганск

02.03.2019 20:59

Незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" разместили 22 реактивные системы залпового огня "Град" вблизи оккупированного Луганска.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня "Град" в одном из районов оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA".

Соответствующая информация была опубликована в отчете СММ от 28 февраля 2019 года на официальном сайте СММ ОБСЕ в Украине. Согласно данным ОБСЕ, враг разместил тяжелое оружие с нарушением линий отвода. В частности, системы БМ-22 "Град", 122 мм расположены недалеко от поселка Екатериновка в 8 км к западу от Луганска. Также на подконтрольной Киеву территории наблюдатели зафиксировали 1 миномет (неустановленного типа) на грузовике. Автомобиль расположился во дворе жилого дома в поселке Кирилловка в 26 км северо-восточнее Мариуполя.