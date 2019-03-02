Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" готовят масштабные битвы с ВСУ: ОБСЕ бьет тревогу из-за десятков РСЗО "Град" около Луганск

02.03.2019 20:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ЛНР" готовят масштабные битвы с ВСУ: ОБСЕ бьет тревогу из-за десятков РСЗО "Град" около Луганск

Незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" разместили 22 реактивные системы залпового огня "Град" вблизи оккупированного Луганска.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня "Град" в одном из районов оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA".

Соответствующая информация была опубликована в отчете СММ от 28 февраля 2019 года на официальном сайте СММ ОБСЕ в Украине. Согласно данным ОБСЕ, враг разместил тяжелое оружие с нарушением линий отвода. В частности, системы БМ-22 "Град", 122 мм расположены недалеко от поселка Екатериновка в 8 км к западу от Луганска. Также на подконтрольной Киеву территории наблюдатели зафиксировали 1 миномет (неустановленного типа) на грузовике. Автомобиль расположился во дворе жилого дома в поселке Кирилловка в 26 км северо-восточнее Мариуполя.



Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, ЛНР, боевики, ВСУ, РСЗО "Град"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх