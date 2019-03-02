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Боевики "ЛНР" готовят масштабные битвы с ВСУ: ОБСЕ бьет тревогу из-за десятков РСЗО "Град" около Луганск
Незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" разместили 22 реактивные системы залпового огня "Град" вблизи оккупированного Луганска.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня "Град" в одном из районов оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA".
Соответствующая информация была опубликована в отчете СММ от 28 февраля 2019 года на официальном сайте СММ ОБСЕ в Украине. Согласно данным ОБСЕ, враг разместил тяжелое оружие с нарушением линий отвода. В частности, системы БМ-22 "Град", 122 мм расположены недалеко от поселка Екатериновка в 8 км к западу от Луганска. Также на подконтрольной Киеву территории наблюдатели зафиксировали 1 миномет (неустановленного типа) на грузовике. Автомобиль расположился во дворе жилого дома в поселке Кирилловка в 26 км северо-восточнее Мариуполя.
Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, ЛНР, боевики, ВСУ, РСЗО "Град"
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