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"Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности
Воинские "почести" и другие проявления уважения к умершим не в правилах боевиков террористической "ЛНР". Как рассказывает блогер Александр Дальский в Facebook, в отличие от украинской армии, где достойные проводы в последний путь каждого погибшего - дело чести, пророссийских наемников не особенно беспокоит моральный аспект этого вопроса, передает "Диалог.UA".
Блогер рассказал об эпизоде, недавно имевшем место в Луганской областной клинической больнице, называемой "ЛНРовцами" – "республиканская". В медучреждение на легковом автомобиле привезли тело некоего Сергея Пронина, 1989 г. р., жителя г. Ровеньки, умершего от выстрела в голову.
Люди, которые привезли труп, просто передали его дежурному патологоанатому без каких-либо пояснений и уехали. То есть просто избавились от тела. Выходит, люди для террористов "ЛНР" - совсем и не "защитники", а просто расходный материал. То есть воинская честь - совершенно чуждое понятие для "защитников" "русского мира".
Впрочем, это понятно и по тому контенту, который публикуют и показывают пропагандистские медиа-ресурсы "ДНР" и "ЛНР". За последние два года там появлялись сюжеты о похоронах только уничтоженных во время внутренних разборок полевых командиров – "Гиви", "Моторолы", Мозгового, Дремова…, а также сотрудницы медслужбы "народной милиции ЛНР", умершей во время взрыва в центре оккупированного Луганска, устроенного самими орками с целью очернения ВСУ.
Разумеется, их убийства приписывались тоже "украинским диверсантам" притом, что реальная картина событий была очевидна для всех. А инцидент в Луганской областной больнице - очередное подтверждение аморальности, царящей среди "защитников Донбасса". "Приехали в областную больницу на каком то военном джипике, достали труп Пронина Сергея Александровича, 1989 г.р., жителя г. Ровеньки, и отдали патологоанатому, на мол, занимайся.
Где убили, при каких обстоятельствах, а главное кто? - не понятно! Мягко говоря, отношение к своим мертвецам - не очень... Понятно одно, лучше бы Сергей Александрович пил бы Ровеньковское пивко, чем лазил с оружием в ополчении", - едко подытожил блогер.
Теги: Донбасс, Луганск, труп, клиника, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, блогер
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