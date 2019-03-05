В пунктах пропуска «Изварино» и «Верхнегарасимовка» на границе с РФ почти нет движения

05.03.2019 14:33

Во временно неконтролируемых пунктах пропуска «Изварино» и «Верхнегарасимовка» на границе с РФ почти полностью прекратилось движение как транспорта, так и пешеходов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«3 марта, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) на протяжении примерно 5 минут, наблюдатели видели, что в Украину въехали 4 автомобиля и вошли 6 человек. В то же время, по наблюдениям Миссии, из Украины вышли 6 человек.

В этот же день, ведя наблюдение в пешеходном пункте пропуска на границе около н. п. Верхнегарасимовка в течение примерно 25 минут, члены патруля СММ видели, что в Украину вошли 3 мужчин и вышли 2 человека».