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Архив - Луганская область

В пунктах пропуска «Изварино» и «Верхнегарасимовка» на границе с РФ почти нет движения

05.03.2019 14:33
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В пунктах пропуска «Изварино» и «Верхнегарасимовка» на границе с РФ почти нет движения

Во временно неконтролируемых пунктах пропуска «Изварино» и «Верхнегарасимовка» на границе с РФ почти полностью прекратилось движение как транспорта, так и пешеходов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«3 марта, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) на протяжении примерно 5 минут, наблюдатели видели, что в Украину въехали 4 автомобиля и вошли 6 человек. В то же время, по наблюдениям Миссии, из Украины вышли 6 человек.
В этот же день, ведя наблюдение в пешеходном пункте пропуска на границе около н. п. Верхнегарасимовка в течение примерно 25 минут, члены патруля СММ видели, что в Украину вошли 3 мужчин и вышли 2 человека».



Теги: Донбасс, Луганск, пешеход, граница, транспорт, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
 
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