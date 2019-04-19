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Архив - Луганская область

В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты

19.04.2019 19:52
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В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты

Жительницы Лисичанска распространяли фейки про одного кандидата в президенты. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, пишет Трибун.
Вчера, 18 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что две неизвестные женщины на ул. Владимира Сосюры распространяют газеты с ложным содержанием в отношении одного из кандидатов в президенты Украины.
По результатам проверки полицейские составили на распространителей газет административные протоколы по ст. 212-13 КУпАП "Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск".
Административные материалы направлены в суд. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц штраф от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.



Теги: Донбасс, Лисичанск, кандидат, фейк
 
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