В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты

19.04.2019 19:52

Жительницы Лисичанска распространяли фейки про одного кандидата в президенты. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, пишет Трибун.

Вчера, 18 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что две неизвестные женщины на ул. Владимира Сосюры распространяют газеты с ложным содержанием в отношении одного из кандидатов в президенты Украины.

По результатам проверки полицейские составили на распространителей газет административные протоколы по ст. 212-13 КУпАП "Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск".

Административные материалы направлены в суд. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц штраф от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.