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Архив - Луганская область

Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина

04.06.2019 08:49
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Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина

В Сети появилась фотография боевика из временно оккупированного Алчевска, который держит икону Владимира Путина.

Соответствующее фото опубликовал журналист Денис Казанский в соцсети Twitter, передает "Диалог.UA".

На изображении отчетливо видно мужчину, у которого в руках икона с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Около него изображена девушка в камуфляже. Очевидно, на территории временно оккупированной Луганской области одна надежда: молиться на кремлевского диктатора. Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что Украина ему нужна в качестве донора. С помощью нашей страны он намерен разрешить в РФ демографический кризис.
Пользователи соцсети язвительно комментируют фото: "У кого пациенты сбежали", "Тяжелый случай", "Новая секта", "Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правое еще и серьгу вставили", "Новоросс обычный".



Теги: Донбасс, Путин, Алчевск, демографический кризис, икона, боевики, соцсети, РФ
 
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