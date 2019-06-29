«ЛНР» ожидает блэкаут

29.06.2019 21:42

С 5 по 7 июля на всей территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области отключат электроснабжение. Об этом заявил сообщил «заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности» Андрей Кустов, пишут Донецкие новости.

Сообщается, что отключение электроэнергии запланировано с 19:00 5 июля до 10:00 7 июля из-за плановых ремонтных работ. Ремонт обещают провести на высоковольтной линии мощностью 500 кВ «Шахты-Победа» и другом высоковольтном оборудовании.