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Архив - Луганская область

«ЛНР» ожидает блэкаут

29.06.2019 21:42
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«ЛНР» ожидает блэкаут

С 5 по 7 июля на всей территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области отключат электроснабжение. Об этом заявил сообщил «заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности» Андрей Кустов, пишут Донецкие новости.
Сообщается, что отключение электроэнергии запланировано с 19:00 5 июля до 10:00 7 июля из-за плановых ремонтных работ. Ремонт обещают провести на высоковольтной линии мощностью 500 кВ «Шахты-Победа» и другом высоковольтном оборудовании.



Теги: Донбасс, отключение, электроэнергия, ЛНР
 
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