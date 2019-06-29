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Обстрел Золотого-4: Воронки и поврежденный дом
Незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, пишут Донецкие новости.
«27 июня, в 04:35 утра, вооруженные формирования РФ по направлению Золотое-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4 из станкового противотанкового гранатомета. По факту обстрела населенного пункта Золотое-4, мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Кроме того, на автомобильной дороге, рядом со зданием, военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.
Теги: Донбасс, обстрел, Золотое, НВФ
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