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На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи
В Станично-Луганском районе различные службы принимают меры для борьбы с нашествием саранчи. Об этом сообщает сайт Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что на данный момент отобранные образцы насекомых-вредителей были направлены в Луганскую областную фитосанитарную лабораторию для определения видового состава, пишут Донецкие новости.
«Большой проблемой является тот факт, что очаг распространения саранчи находится на линии разграничения, где исключается проведение любых мероприятий по ликвидации вредителя. Из-за наличия большой опасности минного поражения людей, задействованных в мероприятиях, и невозможность использования сельскохозяйственной авиации. К экстренным мерам привлечены подразделения ГСЧС, военные саперы», – говорится в сообщении.
Также осуществляется авианаблюдение беспилотными летательными аппаратами для определения границ распространения саранчи.
На данный момент проводятся мероприятия по внедрению особого режима по защите растений на территории Валуйского поселкового совета.
Проводится организация оповещения среди местного населения и пчеловодов, о проведении уничтожающих мероприятий с применением химических средств защиты растений, запрета выпаса домашнего скота и птицы на территории проведения защитных мероприятий. Пчеловодам рекомендуется вывезти пасеки в безопасное место, изолировать пчел в ульях или убрать пчелиные семьи в зимовники на срок 3-5 суток.
Мероприятия по уничтожению опасного вредителя проводятся с применением химических средств защиты растений, разрешенных для использования в Украине.
Госпродпотребслужба дополнительно информирует:
Саранча – полифаг, который съедает все зеленые растения, однако предпочитает злаковые культуры – кукурузу, просо, сорго, пшеницу, а также тростник, пырей и др. Имаго и личинки объедают листья, стебли, питаются семенами. Одна особь саранчи за период жизни съедает до 500 г зелени. При массовом размножении личинки держатся очень плотными стаями, а имаго перелетает стаями на значительные расстояния по ветру.
В случае появления саранчи на приусадебных участках местным жителям рекомендуется проводить уничтожающие меры с помощью бытовых опрыскивателей средствами защиты растений разрешенными для розничной торговли и использования в бытовых условиях.
Напомним, по данным властей, в результате уничтожения и разграбления в 2014 году незаконными вооруженными формированиями оборудования ОАО «Луганский рыбкомбинат» искусственные пруды превратились в болота и стали очагом размножения саранчи.
Как сообщалось ранее, в Попасной (Луганская обл.) местные жители стали замечать саранчу.
Теги: Донбасс, Луганская область, саранча, Станица Луганская
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