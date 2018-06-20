На Луганщине военные восстановили разбитый боевиками мост

20.06.2018 16:48

В Троицком Луганской области сегодня открыли восстановленный украинскими военными мост, разбитый боевиками в июне 2015 года моста через реку Луганка.

Пресс-центр ООС сообщает, что восстановленный мост находится на автодороге общего пользования местного значения О131 201 КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут» — единственном асфальтированном пути, который соединяет Троицкое с населенными пунктами Луганской области, подконтрольными украинской власти.

Стоимость ремонтных работ составила 9,471 млн грн.

Источник: https://donpress.com