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На Луганщине военные восстановили разбитый боевиками мост
20.06.2018 16:48
В Троицком Луганской области сегодня открыли восстановленный украинскими военными мост, разбитый боевиками в июне 2015 года моста через реку Луганка.
Пресс-центр ООС сообщает, что восстановленный мост находится на автодороге общего пользования местного значения О131 201 КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут» — единственном асфальтированном пути, который соединяет Троицкое с населенными пунктами Луганской области, подконтрольными украинской власти.
Стоимость ремонтных работ составила 9,471 млн грн.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганская область, мост, боевики, ВСУ, Троицкое
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