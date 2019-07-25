В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина

25.07.2019 21:02

Во временно оккупированном Луганске на улице Луганской Правды загорелся жилой дом. В результате сильно обгорел находившийся в доме мужчина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Луганске на улице Луганской Правды загорелся жилой дом. В результате того, что хозяин дома, злоупотреблявший алкоголем, курил на веранде и бросил окурок, произошло возгорание. Мужчина пытался выбраться из горящего дома и на нем загорелась одежда. Мужчина получил 80% ожогов тела. Он доставлен в больницу и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, пожаром уничтожены 40 кв.м. жилого дома, крыша, внутренняя отделка, мебель, домашние вещи.