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В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина
25.07.2019 21:02
Во временно оккупированном Луганске на улице Луганской Правды загорелся жилой дом. В результате сильно обгорел находившийся в доме мужчина.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Луганске на улице Луганской Правды загорелся жилой дом. В результате того, что хозяин дома, злоупотреблявший алкоголем, курил на веранде и бросил окурок, произошло возгорание. Мужчина пытался выбраться из горящего дома и на нем загорелась одежда. Мужчина получил 80% ожогов тела. Он доставлен в больницу и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, пожаром уничтожены 40 кв.м. жилого дома, крыша, внутренняя отделка, мебель, домашние вещи.
Теги: Донбасс, Луганск, курение, ожоги, дом, мужчина, пожар, реанимация, больница
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