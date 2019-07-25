Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина

25.07.2019 21:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина

Во временно оккупированном Луганске на улице Луганской Правды загорелся жилой дом. В результате сильно обгорел находившийся в доме мужчина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Луганске на улице Луганской Правды загорелся жилой дом. В результате того, что хозяин дома, злоупотреблявший алкоголем, курил на веранде и бросил окурок, произошло возгорание. Мужчина пытался выбраться из горящего дома и на нем загорелась одежда. Мужчина получил 80% ожогов тела. Он доставлен в больницу и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, пожаром уничтожены 40 кв.м. жилого дома, крыша, внутренняя отделка, мебель, домашние вещи.



Теги: Донбасс, Луганск, курение, ожоги, дом, мужчина, пожар, реанимация, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх