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Архив - Луганская область

В Станице Луганской построят временный обходной мост

15.08.2019 21:56
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В Станице Луганской построят временный обходной мост

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий заявил, что на время ремонта моста в Станице Луганской построят временный обходной мост. Об этом сообщила пресс-служба ОВГА.

В пресс-службе уточнили:
«Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. Относительно сроков выполнения работ руководитель Луганской области сообщил, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей».
Комарницкий добавил, что пока нет проекта по ремонту моста, однако работы по разработке продолжаются.



Теги: Донбасс, мост, Станица Луганская
 
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