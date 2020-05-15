Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В "ЛНР" учредили "день конституции"

15.05.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ЛНР" учредили "день конституции"

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом установил памятную дату – "день конституции республики", сообщают местные СМИ.
"Ппостановляю: установить в Луганской Народной Республике памятную дату 18 мая – День Конституции Луганской Народной Республики", - говорится в тексте документа.



Теги: Донбасс, указ, День Конституции, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх