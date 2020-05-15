В "ЛНР" учредили "день конституции"

15.05.2020 17:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом установил памятную дату – "день конституции республики", сообщают местные СМИ.

"Ппостановляю: установить в Луганской Народной Республике памятную дату 18 мая – День Конституции Луганской Народной Республики", - говорится в тексте документа.