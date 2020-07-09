В ТКГ назвали предварительные сроки открытия двух новых КПВВ на Луганщине

09.07.2020 10:00

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске пришли к согласию относительно возможного открытия в Луганской области еще двух контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Новые пропускные пункты в районе Золотого и Счастья могут открыть в течение четырех месяцев. Об этом сообщили в Офисе президента, передает «Cxid.info».

Отмечается, что инициатива была озвучена украинской стороной и была поддержана другими участниками ТКГ.

«Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула на необходимости и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев», — сообщили в ОП.