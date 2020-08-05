С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-19

05.08.2020 10:00

Со следующей недели, все кто не хочет устанавливать программу «Дий вдома», которая дает право беспрепятственно пересечь линию разграничения из ОРЛО на территорию подконтрольную Украине, может сдать анализ на коронавирус прямо на контрольно пропускном пункте, сообщает Интернет-газета "Жизнь".

Анализы будет принимать единственная частная лаборатория Луганщины «Фармбиотест», которая осуществляет ПЦР-исследования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома».

По словам главного врача Клинико-диагностического центра Григория Цапко результат теста можно будет получить в течение 48-ми часов.

Для того чтобы сдать анализ, необходимо заранее записаться по телефону 050-471-29-38.