На Луганщине во время лесных пожаров погиб человек

03.09.2020 12:00

Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области сообщило о смерти одного человека при пожаре в экосистеме, информирует Depo.Донбасс.

"В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение шести очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксированы 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

По состоянию на 7 ч. 3 сентября ликвидированы 16 пожаров.

Для тушению пожаров задействованы 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС. С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечены 135 человек и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.