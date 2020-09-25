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Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья
В городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом — автомобильное. К строительству КПВВ привлечен личный состав Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочие Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.
Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец, уже расчищена и площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модуля.
Отмечается, что помощь в сооружении КПВВ предложили и различные международные гуманитарные организации. При их поддержке, на новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.
Открытие нового КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020 г. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда — 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.
Теги: Счастье, строительство, КПВВ
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