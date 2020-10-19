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Архив - Луганская область

Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине

19.10.2020 13:00
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Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине

16 октября делегация ООН под руководством замглавы УВКБ Ноэль Калхун ознакомилась с режимом функционирования и ходом реконструкции контрольного пункта въезда-выезда «Золотое», сообщает Cxid.info.
Начальник Луганского отряда полковник Юрий Петров отметил, что в связи с карантинными ограничениями КПВВ по решению Командующего объединенных сил временно закрыт. Сейчас пограничники круглосуточно осуществляют здесь пропуск только жителей Катериновки, пяти поселков Золотого, Орехово, Богуславского и Камышевахи.
Делегация также побывала на месте строительства нового КПВВ в городе Счастье.
Госпожа Ноэль Калхун заметила, что с открытием еще двух контрольных пунктов въезда-выезда в регионе значительно улучшится гуманитарная ситуация. Это также позволит разгрузить КПВВ «Станица Луганская», который до настоящего времи был единственным на Луганщине, где можно было пересечь линию разграничения. Сейчас в связи с карантинными ограничениями и этот КПВВ закрыт.



Теги: Счастье, КПВВ, Золотое
 
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