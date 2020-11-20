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Архив - Луганская область

ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом

20.11.2020 08:00
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ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом

19 ноября состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает Телеканал новостей «24».
На повестке дня внеочередной встречи сторон было обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ. Об этом информирует пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
"На переговорах удалось согласовать новые технические детали по разблокированию российской стороной работы КПВВ "Золотое" и "Счастье". Работа продолжается", - говорится в сообщении.
В то же время принять предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и Германии провести заседание политической и безопасности подгрупп российская сторона отказалась.
Очередное заседание ТКГ запланировано на 24 – 25 ноября.



Теги: Счастье, КПВВ, Золотое, ТКГ
 
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