Жители Северодонецка уже неделю живут без отопления

08.12.2020 15:00

В Северодонецке люди уже неделю живут без отопления из-за аварии на сети со старыми трубами, сообщает Depo.Донбасс.

Жители города жалуются, что при -10 мороза на улице в квартирах температура падает до +14. Люди греются электрообогревателями.

Сообщается, что причиной стал прорыв старых труб теплосети. Сейчас работники ЖКХ их меняют, однако когда закончат — не известно.