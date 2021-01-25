Последние новости раздела
- В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого14:30
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ10:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб10:00
- Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"15:00
- В сети опубликовали имена четырех пленных из "списка Медведчука"12:00
В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого
25.01.2021 14:30
Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
По данным украинской делегации, военнослужащему оказали медицинскую помощь. "Состояние тяжелое", - уточняется в сообщении.
Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
Теги: Донбасс, ранение, военнослужащий, ВСУ, ТКГ, ООС
Читайте также:
- Печальные новости из зоны АТО - есть погибший и раненные
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол
- За сутки в зоне АТО ранен один боец
- Українські кореспонденти, що висвітлюють російсько-українську війну, нагородять військових, медиків та волонтерів
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ
- В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого14:30
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ10:00
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»09:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб10:00
- В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого14:30
- Увеличилось число жертв пожара в доме престарелых в Харькове13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января11:00
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ10:00
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»09:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- Завтра Украина выходит из локдауна17:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января15:00
- В Дубае открылась самая высокая в мире карусель13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января11:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-19
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
- Умер старший брат Рината Ахметова
- В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе
- Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых