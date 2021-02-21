В оккупированном Алчевске бастуют рабочие меткомбината

21.02.2021 13:00

На захваченном оккупантами Алчевском металлургическом комбинате проходит забастовка. Об этом сообщает Телеграм-канал "Тайны Луганской республики", передает Трибун.

"По состоянию на сегодняшнее утро забастовка на Алчевском меткомбинате продолжается. Ночная смена продолжила забастовку. Доменный цех и железнодорожный цех стоят. Вчера руководством Внешторгсервис была обещана выплата 38 – 40% от месячной зарплаты (см.фото), но рабочие не верят обещаниям. Пока рабочим не придет СМС о зачислении средств, забастовка будет продолжаться. Работники остальных цехов пока не спешат проявлять солидарность", - пишет автор (орфография сохранена).

Забастовка началась вчера, 20 февраля. Рабочие требуют выплат задолженностей по заработной плате.