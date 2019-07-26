- На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших17:20
- Прилепин объяснил, почему ВСУ не «зачистят» Донбасс за два дня16:02
- Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта с незарегистрированным кодом14:36
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: На КПВВ «Новотроицкое» много машин11:08
- Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ10:52
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Боевики «ЛНР» роют новые траншеи и к ним из РФ заезжает гусеничная техника08:50
- На Луганской ТЭС дефицит топлива: введут график отключений электричества08:32
- Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец07:49
- В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина21:02
На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших
В неподконтрольном Украине Алчевске Луганской области 25 июля в одном из цехов металлургического комбината случился пожар, из-за которого пострадали два человека.
Об этом сообщает так называемая «пресс-служба МЧС ЛНР», передает donpress.com.
Возгорание произошло в толстолистовом цехе № 2 Алчевского металлургического комбината, расположенного на ул. Шмидта. В «ведомстве» отметили:
«В помещении на момент возгорания находилось 2 сотрудника: 38-летний мужчина с диагнозом „ожог вольтовой дугой 2−3 ст. 50% тела“ в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию центральной городской больницы. Еще один 71-летний мужчина с диагнозом „отравление продуктами горения“ госпитализирован в терапию ЦГМБ, состояние средней тяжести».
Кроме того, огонь уничтожил 17 настенных электрошкафов, 10 шкафов управления с оборудованием, 3 реактора, 2 трансформатора, 14 линий силового кабеля по 60 погонных метров; а также повредил мебель и офисную технику.
Теги: Донбасс, Алчевск, пожар, металлургия, завод, МЧС, госпитализация, ЛНР, пострадавшие, ОРЛО
- Олигарху Курченко отдали захваченный метзавод на Донбассе
- В ОРЛО горел кинотеатр: опубликованы фото сильного пожара
- В Донецке произошел взрыв на металлургическом заводе
- На "Стироле" пытались тушить подар самостоятельно
- В Донецке горел пивной завод. Из огня спасены 26 человек (ФОТО)
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших17:20
- Метан и гидроудары: Донецк уходит под воду16:32
- Прилепин объяснил, почему ВСУ не «зачистят» Донбасс за два дня16:02
- В Донецке во время движения загорелся троллейбус15:00
- Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта с незарегистрированным кодом14:36
- В Азовском море возле Мариуполя российские корабли устраивают провокации14:14
- «На Каргиле пропуск 1 авто в час, люди уезжают на другие КПП»: соцсети о ситуации на блокпостах ОРДО13:29
- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами12:21
- В Макеевке горела многоэтажка, есть жертвы12:05
- Один из главарей ОРЛО пообещал офицеру ВСУ «прокатиться на танке по Крещатику»11:52
- На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших17:20
- СБУ обязали провести расследование вероятного захвата власти Порошенко16:59
- Метан и гидроудары: Донецк уходит под воду16:32
- Грузовик протаранил микроавтобус с людьми: вся дорога в крови, много жертв16:22
- Прилепин объяснил, почему ВСУ не «зачистят» Донбасс за два дня16:02
- Моновласть "Слуги народа" - хорошо или плохо: Фурса вынес "приговор" президентству Зеленского15:41
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- В Донецке во время движения загорелся троллейбус15:00
- Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта с незарегистрированным кодом14:36
- В Азовском море возле Мариуполя российские корабли устраивают провокации14:14
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера