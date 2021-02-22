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В ОРЛО заявили о начале второго этапа вакцинации
22.02.2021 17:00
Второй этап вакцинации от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 начался в ОРЛО. Об этом сообщила "заместитель главного врача луганской Клиники медицины катастроф" Татьяна Кобыляцкая.
Она отметила, что первыми второй компонент российской вакцины от коронавируснои инфекции Sputnik V получают сотрудники "МЧС ЛНР" и медицинские работники.
"Люди очень активно отозвались на вторую вакцинацию, все достаточно организованно пришли, и на данный момент с утра уже более 150 человек вакцинировались", - сказала Кобыляцкая.
Теги: вакцинация, ОРЛО, COVID-19
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