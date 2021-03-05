В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков

05.03.2021 16:00

По результатам финансовой деятельности за 9 месяцев 2020 года коммунальные предприятия оккупированного Луганска сработали с убытком в 21,6 миллиона рублей, в то время как за аналогичный период предыдущего года они показали прибыль в 7,9 миллиона рублей, сообщают СМИ ОРЛО.

"При этом количество убыточных предприятий осталось неизменным, а общая сумма прибыли сократилась на 6,3%, убытки же увеличились в 5,3 раза", — рассказал так называемый "глава городской администрации" Манолис Пилавов.