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В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков
05.03.2021 16:00
По результатам финансовой деятельности за 9 месяцев 2020 года коммунальные предприятия оккупированного Луганска сработали с убытком в 21,6 миллиона рублей, в то время как за аналогичный период предыдущего года они показали прибыль в 7,9 миллиона рублей, сообщают СМИ ОРЛО.
"При этом количество убыточных предприятий осталось неизменным, а общая сумма прибыли сократилась на 6,3%, убытки же увеличились в 5,3 раза", — рассказал так называемый "глава городской администрации" Манолис Пилавов.
Теги: Луганск, убытки, коммунальное хозяйство, ОРЛО
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