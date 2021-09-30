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В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для пропуска гумконвоя ООН
30.09.2021 10:00
29 сентября через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории Луганской области проследовали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
"Грузовиками везли строительные материалы и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил более 200 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже 21 гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокирована со стороны оккупантов.
Теги: Донбасс, Счастье, гумконвой, КПВВ, ОРЛО
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