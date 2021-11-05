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Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое
05.11.2021 09:00
На Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований из миномета был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда Золотое. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Отмечается, что 3 ноября в период с 18:57 до 19:25 в районе населенного пункта Золотое-5 враг открыл огонь из миномета калибра 82 мм.
"В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ", - говорится в сообщении.
Об обстреле КПВВ сообщено миссии ОБСЕ.
Теги: Донбасс, обстрел, КПВВ, Золотое
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