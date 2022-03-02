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Архив - Луганская область

В Северодонецке под обстрел попал детский садик

02.03.2022 15:00
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В Северодонецке под обстрел попал детский садик

После обстрела по городу Северодонецк в детском саду в районе проспекта Центральный, 61 повреждена крыша садика и перебита теплосеть. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
В подвальном помещении находится примерно 10 человек (8 детей). Принимаются меры по их эвакуации.



Теги: Донбасс, Северодонецк, обстрел, детский сад
 
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