Последние новости раздела
- Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци10:00
- В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса09:00
- На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости16:00
- На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички12:00
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях российских обстрелов10:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта10:00
- ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций16:00
В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи
13.03.2022 15:00
Произошли изменения относительно получения гуманитарной помощи в Ледовом дворце в Северодонецке, сообщает ЛугОГА.
Для того чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться по телефону 0664795368. Смс сообщения не отправлять. Только звонки.
Помощь оказывается продуктами, средствами личной гигиены, лекарствами. В первую очередь обеспечиваются помощью люди с инвалидностью, одинокие старики, матери с малолетними детьми, многодетные семьи.
С помощью волонтеров обеспечивается адресная помощь в бомбоубежища и укрытия, где находятся большие группы жителей и лежачим людям!
Обязательно нужно отметить адрес доставки и количество нуждающихся в помощи.
Теги: Донбасс, Северодонецк, гуманитарная помощь
Читайте также:
- Полиция разыскала северодонецких "Ромео" и "Джульетту", которые сбежали из дома ради любви
- В Северодонецке из огня спасли человека
- Бюджет-2017 Северодонецка: 999 млн грн – есть на что жить, и есть за что строить
- Детей завалило песком: двое погибли, один в больнице
- Девушка, которую облил бензином бывший парень, умерла, не приходя в сознание
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд11:00
- Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци10:00
- В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса09:00
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске08:30
- На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости16:00
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе14:00
- На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички12:00
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу13:00
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд11:00
- Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци10:00
- В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса09:00
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске08:30
- Подоляк рассказал о "видеораунде" переговоров с РФ08:00
- Зеленский озвучил потери ВСУ в войне с Россией17:00
- На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости16:00
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе14:00
- "Укрзалізниця" запустила информационный сайт для эвакуирующихся13:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе
- Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым