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В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи

13.03.2022 15:00
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В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи

Произошли изменения относительно получения гуманитарной помощи в Ледовом дворце в Северодонецке, сообщает ЛугОГА.
Для того чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться по телефону 0664795368. Смс сообщения не отправлять. Только звонки.
Помощь оказывается продуктами, средствами личной гигиены, лекарствами. В первую очередь обеспечиваются помощью люди с инвалидностью, одинокие старики, матери с малолетними детьми, многодетные семьи.
С помощью волонтеров обеспечивается адресная помощь в бомбоубежища и укрытия, где находятся большие группы жителей и лежачим людям!
Обязательно нужно отметить адрес доставки и количество нуждающихся в помощи.



Теги: Донбасс, Северодонецк, гуманитарная помощь
 
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