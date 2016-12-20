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Донбасс предложили украинизировать насильно (видео)

20.12.2016 19:15
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Донбасс предложили украинизировать насильно (видео)

Экс-глава наркополиции Илья Кива, который ранее возглавлял полтавский «Правый сектор»,  заявил, что Донбассу нужна не декоммунизация, а насильная украинизация.

Об этом он рассказал в интервью «5 канала».

«Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация, и пускай даже насильная, пускай даже насильная! Ставить и учить любить Украину, если вы не будете любить Украину — мы заставим вас любить Украину! «Вата» любит силу и уважает только силу…Я им не позволю разводить демагогию и проводить референдумы», — заявил Кива на семнадцатой минуте передачи.

В феврале этого года Кива на посту главы наркополиции заявил, что готов уничтожать без суда и следствия дилеров.

Как писала Politeka, недавно Кива озвучил свои идеи касательно идеального политического уклада в Украине. По его мнению, идеальное государство — парламентская республика, однако для наведения порядка Украине не хватает тоталитаризма.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, украинизация
 
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