Донбасс предложили украинизировать насильно (видео)

20.12.2016 19:15

Экс-глава наркополиции Илья Кива, который ранее возглавлял полтавский «Правый сектор», заявил, что Донбассу нужна не декоммунизация, а насильная украинизация.

Об этом он рассказал в интервью «5 канала».

«Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация, и пускай даже насильная, пускай даже насильная! Ставить и учить любить Украину, если вы не будете любить Украину — мы заставим вас любить Украину! «Вата» любит силу и уважает только силу…Я им не позволю разводить демагогию и проводить референдумы», — заявил Кива на семнадцатой минуте передачи.

В феврале этого года Кива на посту главы наркополиции заявил, что готов уничтожать без суда и следствия дилеров.

Как писала Politeka, недавно Кива озвучил свои идеи касательно идеального политического уклада в Украине. По его мнению, идеальное государство — парламентская республика, однако для наведения порядка Украине не хватает тоталитаризма.

Источник: politeka.net.