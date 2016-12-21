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В Бахмуте на глазах у 8-летней Майи снарядом убило маму. ВИДЕО
Она видела смерть самого близкого человека. 8-летняя Майя Кремезная в феврале 2015 года с мамой попали под обстрел в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.). Все случилось рядом с домом, но укрыться от снарядов не успели. Марину не спасли, ей было всего 25 лет. А ее дочь после тяжелых ранений перенесла несколько операций и долгую реабилитацию.
Майя и ее сестра не сдерживают слез, когда бабушка Марина Кремезная вспоминает о случившемся.
«Я не верила, думала, что смогу чем-то помочь. Выскочила во двор посмотрела Марине в глаза, а глаза… остановились. А Майя рядом была. Говорит, я маму зову, а она не откликается. Я говорю: Майя, ее уже нет в живых, а она – я знаю», – вспоминает тот страшный момент Марина Кремезная, бабушка Майи.
В тот трагический день Майю ранило в голову, ногу и позвоночник. Она не могла ходить, перенесла две операции.
«Я постоянно лежала на кровати и мне капали капельницу. Я тогда мечтала об одном – начать ходить», – говорит девочка.
Ее мечта сбылась этим летом. Гуманитарный штаб Рината Ахметова подарил Майе путевку в санаторий Славянска (Донецкая обл.). Именно там, впервые после ранений, она поняла – сможет и ходить, и прыгать, и даже плавать. «Я поняла это, когда ходила купаться на озеро в Славянске. Там соленая вода, не глубоко», – делится девочка.
А перед Новым годом волонтеры Штаба уже сами пришли в гости – поздравить и передать подарки.
«Мы никого не забываем, всегда помним и готовы прийти на помощь, поддержать этих деток, если возникнет в этом необходимость», – уточняет Марина Сидорова, специалист направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Еще одно радостное событие произошло совсем недавно – почти два года спустя Майя вернулась в свой класс. «Больше всего скучала за классом и за уроками. Потому что я люблю ходить в школу», – поясняет Майя.
«Дети ее очень хорошо приняли, у нее много подруг. Все хорошо у нас, Майя молодец!», – поддерживает девочку ее классный руководитель Ирина Рублевская.
Бабушка уверенна, что девочка сможет забыть пережитое, и расти как другие дети. А главное, знает, что без поддержки ее не оставят.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, смерть, снаряд, Бахмут
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