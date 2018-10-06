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ВСУ уничтожили российскую САУ прямым попаданием, сдетонировал боекомплект: в "ДНР" подтвердили потерю экипажа
Боевики "ДНР" подтвердили факт уничтожения САУ террористов после попадания снаряда ВСУ, при этом в результате детонации боекомплекта погибли 4 наемника.
О взрыве бронемашины боевиков сообщили в паблике социальной сети "сводки от ополчения Новороссии", где говорится о подрыве САУ 5омсбр первого армейского корпуса боевиков, передает dialog.ua.
Уничтожение российской бронетехники боевиков "ДНР" произошло ранее, однако наемники решили подтвердить информацию только сейчас.
В сообщении подтверждается, что вместе с гибелью 4 боевиков полностью была уничтожена и артиллерийская установка после детонации боеукладки. "ВСУ уничтожили нашу САУ прямым попаданием снаряда.
На фото, та САУ 5омсбр 1ак, в которой после попадания снаряда сдетонировала боеукладка, 4 ополченца погибли", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, взрыв, снаряд, обстрел, ДНР, боевики, потери, ВСУ, САУ
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