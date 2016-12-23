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Украина Путину не интересна, она инструмент для решения вопросов с Западом и США - российский политик
В эксклюзивном интервью "ФАКТАМ" известный российский политик Констинтин Боровой заявил, что война на востоке Украины — это очень эффективный инструмент политического, информационного, организационного воздействия не только на Украину, но и на западный мир. И он умело используется и активизируется, когда нужно. Как ни цинично это звучит, для Путина, его окружения и российских силовиков это не способ захвата территории, достижения победы в какой-то отдельной схватке и противостоянии. Это инструмент воздействия на общеевропейскую ситуацию, на взаимоотношения России и США.
Боровой считает, что в данной войне менее всего стоит ожидать каких-то военных результатов. Очень важно понимать, что для Путина это не военная операция, а большая военно-информационно-пропагандистская кампания, позволяющая поддерживать нестабильность в разных точках пространства и времени и создавать рычаги воздействия на ситуацию. Это известная технология, которую применяют спецслужбы во всем мире.
"С помощью военных действий Путин решает вопросы взаимоотношений с Европейским союзом и США. Собственно, Украина для него представляет в этой ситуации наименьший интерес. Это просто инструмент воздействия на общеполитическую ситуацию. Главное для Путина— создание нестабильности", - отмечает политик.
На вопрос журналиста о том, что же Путин станет делать, Боровой ответил так: "Будет продолжать использовать нестабильную ситуацию на Востоке Украины столько времени, сколько ему это будет нужно".
Фото: fakty.ua/
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, война, инструмент, Запад
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