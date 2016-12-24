На блокпосту в районе Мариуполя задержана сторонница "ДНР"

24.12.2016 17:19

Задержана женщина, причастная к деятельности "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

23 декабря во время службы на блокпосту на выезде из Мариуполя военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины остановили для проверки автомобиль DODGE Caliber с государственными номерами Донецкой области.



Гвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение пассажирки гражданки женщины, 1993 года рождения, жительницы Макеевки. Гражданка сильно нервничала во время проверки документов. И при тщательной проверки по базе Национальной полиции было выявлено, что данная девушка причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований "ДНР".



Задержанную гражданку для дальнейших следственных действий было передано сотрудникам Национальной полиции.