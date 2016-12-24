"Тишина" в зоне АТО является относительной - СЦКК

24.12.2016 20:13

В украинской стороне Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с прекращением огня на Донбассе заявляют, что объявленный с 24 декабря "режим тишины" на Донбассе носит относительный характер. Об этом в эфире "112 Украины" сказал руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что режима стопроцентной "тишины" не удалось достичь. "Тишина" является относительной, продолжаются отдельные провокационные обстрелы из стрелкового оружия. Но позитивная тенденция есть в том, что сегодня не было зафиксировано ни одного артиллерийского обстрела, был лишь один прилет мины калибром 120 мм на мариупольском направлении", - сообщил он.

По словам Петренко, информация о нарушении боевиками перемирия, как и ранее, передается представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.