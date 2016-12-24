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"Тишина" в зоне АТО является относительной - СЦКК
В украинской стороне Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с прекращением огня на Донбассе заявляют, что объявленный с 24 декабря "режим тишины" на Донбассе носит относительный характер. Об этом в эфире "112 Украины" сказал руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко.
"К сожалению, вынуждены констатировать, что режима стопроцентной "тишины" не удалось достичь. "Тишина" является относительной, продолжаются отдельные провокационные обстрелы из стрелкового оружия. Но позитивная тенденция есть в том, что сегодня не было зафиксировано ни одного артиллерийского обстрела, был лишь один прилет мины калибром 120 мм на мариупольском направлении", - сообщил он.
По словам Петренко, информация о нарушении боевиками перемирия, как и ранее, передается представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, режим, штаб
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